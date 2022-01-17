حكومة بينيت تسعى للقضاء على فرص قيام دولة فلسطينية - نهاد ابو غوش

2022/01/17 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش •غياب مواقف جادة على الصعيد الداخلي والعربي والدولي ساهم في تكريس سياسة الإحتلال الإستيطانيةمقتطفات من مقابل مع الكاتب الفلسطيني نهاد أبو غوش أجرتها الصحفية وفاء العرفاوي لجريدة "المغرب" التونسية منتصف كانون الثاني 2022قال الكاتب الفلسطيني نهاد أبو غوش مدير مركز «المسار» للدراسات في حوار لـ»المغرب›› أنّ كل ما نشهده من تسارع عملية الإستيطان، هو تنفيذ عملي لخطة الضم التي كانت واردة في خط ......





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