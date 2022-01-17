العسل العراقي في الأسواق العالمية

2022/01/17 | 03:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: إسراء السامرائي

تعتزم وزارة الزراعة تصدير العسل العراقي إلى الأسواق العالمية، بعد تحقيق وفرة كبيرة في الإنتاج مقارنة بالأعوام الماضية.



الوزارة حميد النايف لـ"الصباح": إن "الوزارة أعدت خطة من أجل تصدير العسل إلى الأسواق العالمية، لاسيما أن الإنتاج المحلي السنوي للعسل ازداد لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ وصل لنحو 670 طناً، ينتج في عموم محافظات البلاد". وأضاف أنه "تم تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاجه محليا"، موضحاً أن "العسل العراقي يعد من أجود أنواع العسل في العالم".

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