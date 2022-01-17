2022/01/17 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الكوري الجنوبي، الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا غير محدد"، في ما يمكن أن يكون رابع اختبار لأسلحة تجريه الدولة المسلحة نوويا هذا الشهر.

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