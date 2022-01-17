شاهد بالفيديو.. بالعراقي - حقوق الإنسان في العراق ..

2022/01/17 | 05:25 - المصدر: الحرة عراق
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - حقوق الإنسان في العراق .. "هيومن رايتس ووتش" تدق ناقوس الخطر) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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