شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل يختلف وضع حقوق الإنسان في كردستان عن بقية العراق؟

2022/01/17 | 05:25 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل يختلف وضع حقوق الإنسان في كردستان عن بقية العراق؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8Z96shdxnFs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل يختلف وضع حقوق الإنسان في كردستان عن بقية العراق؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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