2022/01/17 | 06:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق السلطات السعودية المختصة مع مقيم عربي تسبب في إحداث عاهة العمى لستة أشخاص بعد أن زعم أنه مختص في إجراء جراحات في العيون، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية.. مجهز مرضى يتسبب في إصابة 6 أشخاص بالعمى) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية.. مجهز مرضى يتسبب في إصابة 6 أشخاص بالعمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).