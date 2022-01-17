2022/01/17 | 07:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن نادي ليفربول الإنلكيزي رفض شرط النجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده مع "الررذ" لثلاثة مواسم أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقارير: ليفربول قال "لا" لمحمد صلاح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقارير: ليفربول قال "لا" لمحمد صلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).