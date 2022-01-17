تحقيق دولي يمتد الى بريطانيا لكشف غموض احتجاز الرهائن في الكنيس بعد تناقض المعلومات عن عالمة باكستانية

2022/01/17 | 07:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوليفيل (الولايات المتحدة)(أ ف ب) – فتحت السلطات الأميركية الأحد تحقيقا “دوليا” حول الرجل الذي احتجز السبت أربعة أشخاص داخل كنيس في مدينة كوليفيل بولاية تكساس الأميركيّة وقضى خلال اقتحام الشرطة للمكان فيما خرج جميع الرهائن سالمين، علما بأنّ المنفّذ الذي تبيّن أنّه مواطن بريطاني كان يُطالب بإطلاق سراح باكستانيّة مدانة بتهمة الإرهاب.[…]

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