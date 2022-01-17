السعودية.. اكتشاف أثري مذهل عمره 4500 سنة

2022/01/17 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف علماء الآثار شبكة طرق سريعة في المملكة العربية السعودية عمرها آلاف السنوات، بحسب تقرير قناة "سي إن إن".

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