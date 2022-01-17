جيش سول :كوريا الشمالية

2022/01/17 | 07:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلن الجيش الكوري الجنوبي الاثنين أن كوريا الشمالية أطلقت "مقذوفا غير محدد"، في ما يُمكن أن يكون رابع اختبار لأسلحة تُجريه الدولة المسلحة نوويا هذا الشهر. وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" في إشارة إلى بحر اليابان. وأكد خفر سواحل اليابان عملية الإطلاق.وقال متحدث باسم خفر السواحل "يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا يُحتمل أنه بالستي" دون أن يعطي تفاصيل عن مساره. وأطلقت كوريا الشمالية الجمعة صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على سكك الحديد. ورغم العقوبات الدولية المفروضة عليها على خلفية برنامجها للأسلحة النووية، أجرت بيونغ يانغ تجربتين لما قالت إنها صواريخ فرط صوتية هذا العام، في الخامس والحادي عشر من كانون الثاني/يناير.وردا على ذلك فرضت الولايات المتحدة قبل أيام عقوبات جديدة على الدولة المسلحة نوويا وصفتها بيونغ يانغ بأنها "استفزاز". ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن من حق بيونغ يانغ "المشروع" أن تدافع عن نفسها.

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