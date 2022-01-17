2022/01/17 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بعض الجوانب، أظهرت السنة الأولى من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، تقدما كبيرا، لكن الأرقام التي قدمتها وكالة أسوشيتد برس للأداء الحكومي تظهر أيضا جوانب مقلقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن في السنة الرئاسية الأولى.. أرقام تكشف حجم الصعاب والتحديات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن في السنة الرئاسية الأولى.. أرقام تكشف حجم الصعاب والتحديات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).