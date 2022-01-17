مسلحون مجهولون يهاجمون منزل أمر انصار لواء المرجعية في الرميثة

2022/01/17 | 08:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هاجم مسلحون مجهولون في ساعات متأخرة من فجر اليوم الاثنين، منزل أمر لواء انصار المرجعية حميد الياسري في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى.وقال المكتب الإعلامي للياسري في إيضاح، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “اشخاص مسلحون حاولوا الوصول الى منزل امر لواء انصار المرجعية سماحة السيد حميد الياسري بوقت متأخر من الليل وبعد مواجهتهم […]

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