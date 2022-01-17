2022/01/17 | 08:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه البحر الشرقي قد تكون صاروخا باليستيا، في رابع اختبار من نوعه هذا الشهر.وفي هذا الصدد، قالت قوات حرس السواحل الياباني إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية لما يشتبه صاروخا باليستيا.وأعلنت كوريا الشمالية السبت الماضي أن وحدتها الصاروخية القائمة على السكك الحديد […]

ظهرت المقالة كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه البحر الشرقي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه البحر الشرقي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ أطلقت قذيفة مجهولة باتجاه البحر الشرقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).