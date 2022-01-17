إقالة بينيتيز من تدريب إيفرتون الإنكليزي

2022/01/17 | 08:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي إيفرتون الإنكليزي في بيان رسمي امس الأحد، إقالة مدربه الإسباني رافائيل بينيتيز البالغ 61 عاما، بسبب سوء النتائج.وقدم إيفرتون نتائج باهتة تحت قيادة بينيتيز هذا الموسم، حيث يتواجد في المركز الـ15 على جدول “البريميرليغ” برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.وتعرض إيفرتون أمس السبت لهزيمة مفاجئة أمام نورويتش سيتي 2-1، […]

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