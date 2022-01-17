ماهو المنتج الغذائي الذي يزيد من خطر الإصابة بالخرف؟

2022/01/17 | 08:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجد علماء بريطانيون من جامعة ليدز أن تناول اللحوم المصنعة يوميًا يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 44%.حلل الباحثون قاعدة بيانات تحتوي على معلومات حول الخصائص الصحية والوراثية لنحو نصف مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي إكسبريس”.لمدة ثماني سنوات من المراقبة، سجل العلماء 2896 […]

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