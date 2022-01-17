من يجدد وحدة العراق ؟؟؟ - اسماعيل شاكر الرفاعي

2022/01/17 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اسماعيل_شاكر_الرفاعي اكتشفنا ونحن نحفر بهدوء ومن غير ضجيج إعلامي في موروثاتنا الادبية والفقهية والفلسفية ، وموروث طوائفنا الدينية ، وفلكلور المسحوقين من شعوبنا ، وعادات وتقاليد قبائلنا ، وطبقات اصحاب الحرف ( وليس طبقات الإشراف ) : بأن المحرمات ( ما حرمه الفقه )كغناء ابراهيم الموصلي ، وموسيقى الفارابي ، وكل ما يوحد مشاعر الناس واحاسيسهم ، ومغامرات ابن عربي اللغوية في " الفتوح المكية وفصوص الحكم " وغزليات عمر ابن ابي رب ......





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