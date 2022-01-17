الحياني يحذر  من ضعف الموقف الشيعي امام التحديات الصهيواميركية

2022/01/17 | 08:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر عضو الاطار التنسيقي محمود الحياني، من ضعف الموقف الشيعي امام التحديات والمشاريع الصهيواميركية في حال ذهاب احد اقطاب البيت الشيعي لتشكيل حكومة من دون مشاركة الطرف الاخر.وقال الحياني لـ /المعلومة/، ان “الحكومة وفي حال تشكيلها من قبل احد اطراف البيت الشيعي فقط، فأنها ستكون في موضع ضعف ولاتستطيع الوقوف […]

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