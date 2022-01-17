نائب عن الفتح: مايجري في العراق يعد مقدمات للتطبيع مع الكيان الصهيوني

2022/01/17 | 08:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر النائب عن تحالف الفتح احمد رحيم، من مخطط سياسي يهدف الى جر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، لافتا الى ان مايجري في العملية السياسية يمثل مقدمات لتطبيق التطبيع.وقال رحيم لـ /المعلومة/، ان “مايجري في العملية السياسية كله مقدمات لجر العراق نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني وتمرير المشاريع الاميركية”.واضاف […]

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