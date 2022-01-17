التلغراف: جونسون يخضع للاستجواب بعد خرقه إجراءات كورونا

2022/01/17 | 08:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت صحيفة “التلغراف” نقلا عن مصادر في الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، بأنه تم استجواب رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بعد حضوره حفلا في حديقة مقر الحكومة خلال فترة الحجر العام الماضي.وبحسب الصحيفة، جرى استجواب بوريس جونسون من قبل سو غراي، الموظفة المدنية التي تشرف على التحقيق بشأن مزاعم الحفلات التي أقيمت في داونينغ […]

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