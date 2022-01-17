قانوني يوضح بشأن الجلسة الأولى للبرلمان والمدة المحددة لاختيار رئيس الجمهورية

2022/01/17 | 08:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، بشأن الجلسة الأولى للبرلمان بعد القرار الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، لافتا الى ان مضي المحكمة بإصدار قرار لصالح المدعي سيؤدي الى تغيير المدة الدستورية لاختيار رئيس الجمهورية، حيث سيتم الغاء الجلسة الأولى وبدء أخرى جديدة ليتم عندها البدء بمواقيت أخرى لاختيار رئيس الجمهورية.وقال التميمي […]

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