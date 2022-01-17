النفط يواصل الصعود بعد شح المعروض

2022/01/17 | 09:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنتا أو 0.20 بالمئة إلى 83.47 دولاراً للبرميل.

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