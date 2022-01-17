2022/01/17 | 09:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن قيامها بضبط حالات تلاعبٍ كبيرة وتجاوز واستيلاء على عقارات مملوكة للدولة وبيعها للمواطنين في محافظة نينوى، مُبيّنةً ضبط (22) مُتهماً ممَّن قاموا بتلك الأعمال المُخالفة للقانون، فضلاً عن مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ.وقالت الهيئة في بيان، َ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط (18) من مُوظَّفي جمعيَّة […]

ظهرت المقالة ضبط 22 متهماً ببيع العقارات والتجاوز عليها وتوقيف 16 منهم في نينوى أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 22 متهماً ببيع العقارات والتجاوز عليها وتوقيف 16 منهم في نينوى) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 22 متهماً ببيع العقارات والتجاوز عليها وتوقيف 16 منهم في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).