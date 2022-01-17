القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة في بابل

2022/01/17 | 09:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخدرة.وقالت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “مفارز سيطرة الشهداء ألقت القبض خلال إجراءات تفتيش الوافدين على متهم ضُبط بحوزته كمية من المخدرات مع (3) قداحات إشعال تستعمل للتعاطي”، مبينة انه “في الوقت ذاته ألقت مفارز […]

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