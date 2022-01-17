سياسيون: الاطار والتيار امام فرصة لاعادة لم شمل البيت الشيعي والمضي بالعملية السياسية

2022/01/17 | 09:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسية، الاثنين، ان الاطار التنسيقي والتيار الصدري امام فرصة ثمينة لاعادة لم شمل البيت الشيعي وتصحيح المسار للمضي بالعملية السياسية وتشكيل الحكومة، خصوصا ان المحكمة الاتحادية لم تعلن موقفها بعد بشأن الجلسة الأولى.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل لـ /ألمعلومة/، ان “الاطار والتيار لديهما فرصة للتحاور والمضي […]

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