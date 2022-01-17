ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 86.12 دولارا للبرميل

2022/01/17 | 09:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادسجلت أسعار النفط، الاثنين، ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، اذ يراهن المستثمرون على أن المعروض سيظل ضيقًا وسط قيود الإنتاج من قبل كبار المنتجين مع عدم تأثر الطلب العالمي من جراء متغير أوميكرون.وزادت العقود الآجلة لخام برنت 6 سنتات أو 0.07 بالمئة لتصل …

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