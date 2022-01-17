أتالانتا يهدي ميلان فرصة صدارة الدوري الإيطالي بتعادله مع إنتر

2022/01/17 | 09:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أهدى أتالانتا نظيره ميلان، فرصة كبيرة لخطف الصدارة من إنتر ميلان، بعدما أجبر “النيراتزوي” على التعادل 0-0 في قمة المرحلة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.ودخل إنتر مواجهة أتالانتا بعد فوزه بكأس السوبر الإيطالية على حساب يوفنتوس 2-1 بعد التمديد في منتصف الأسبوع، وكان يمتلك فرصة ذهبية لتعزيز موقعه في صدارة الدوري […]

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