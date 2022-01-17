اشتباكات في كركوك لمواجهة شخصين ينقلان المخدرات من السليمانية إلى بغداد

2022/01/17 | 09:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن جهاز الأمن الوطني، الإثنين، مقتل تاجر مخدرات والقبض على آخر في محافظة كركوك، كانا في طريقهما إلى العاصمة بغداد بعد انطلاقهما من السليمانية.

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وقال الجهاز في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الثاني 2022)، إنه "تمكنت قوة مشتركة من قسم مكافحة المخدرات في كركوك ومفارز جهاز الأمن الوطني من خلال نصب كمين على الطريق الحولي في منطقة رحيم آوه، بعد ورود معلومات حول قيام شخصين بتهريب المخدرات بين قضاء (طق طق) التابع لمحافظة السليمانية الى محافظة بغداد".

وأضاف، "وأثناء محاولة إيقاف عجلة المتهمين قاما بإطلاق النار على أفراد السيطرة وتم الرد عليهما وقتل أحدهما والقبض على الآخر وبحوزتهما ٢٥٠ غم من المواد المخدرة مع ميزان ومسدس".

وتابع البيان، "ودعا مدير شرطة كركوك المواطنين الى الاتصال بالارقام المجانية لغرفة العمليات (١١٣ و ٣٤٥ ) في حال الاشتباه بأي حالة".

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