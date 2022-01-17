شاهد.. أسد بحر يسافر على بعد ميلين من المحيط ليكتشف مدينة على طريقته

2022/01/17 | 09:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى السائقون على الطريق 95 في سان دييغو، كاليفورنيا مشهدًا غريبًا مؤخرًا: كان أسد البحر يحاول عبور الطريق السريع.سافر الحيوان على بعد ميلين من المحيط قبل أن يتم إنقاذه من قبل موظفين من "سي وورلد".

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