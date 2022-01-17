2022/01/17 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الحكومة الكورية الجنوبية اجتماعا طارئا لمجلس الامن الوطني بعد ورود تقرير من قيادة الأركان المشتركة حول عمليتي إطلاق محتملتين لصواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية، وفقا لبيان صادر عن البيت الأزرق الرئاسي في سيؤول

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق محتمل لصواريخ بيونغ يانغ الباليستية يثير قلق كوريا الجنوبية واليابان) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق محتمل لصواريخ بيونغ يانغ الباليستية يثير قلق كوريا الجنوبية واليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).