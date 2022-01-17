حزب البارزاني: افضل السيناريوهات لحل الأزمة مشاركة الاطار بالحكومة

2022/01/17 | 09:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني، الاثنين، ضرورة مشاركة الاطار التنسيقي في الحكومة المقبلة، مشددا على أهمية حصول توافق شيعي.وقال النائب عن الحزب ماجد شنكالي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “من الأفضل أن يكون هناك توافق شيعي، ليكون هناك نوع من المشاركة بين الكتلة الصدرية وجزء من الإطار […]

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