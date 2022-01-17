2022/01/17 | 09:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UD6WzfNN0Bw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد والشعراء والصور | إطعام نوارس دجلة من على جسور بغداد صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد والشعراء والصور | إطعام نوارس دجلة من على جسور بغداد صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).