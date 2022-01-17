اسعار النفط تواصل الارتفاع وتتجاوز حاجز الـ86 دولاراً للبرميل

2022/01/17 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الإثنين، مع استمرار قيود العرض، على الرغم من استعداد الصين للسحب من احتياطيات الخام قرب السنة القمرية الجديدة.وبدأ خام برنت، تداولات الأسبوع، على ارتفاع 0.36% ليصل إلى 86.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.47% ليصل إلى 83.69 دولار للبرميل.ويأتي ذلك بعدما أنهت العقود الآجلة […]

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