وزارة الكهرباء توضح بشأن الأوائل من حملة الشهادات العليا وأبناء الأقليات

2022/01/17 | 09:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت وزارة الكهرباء، بيانا خاصا للأوائل من حملة الشهادات العليا وأبناء الأقليات من منتسبيها.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” أنه “لا زالت وزارة الكهرباء ساعية لتأمين جميع حقوق ابناءها محاولة استثمار جميع الفرص المتاحة لضمان مستقبلهم الوظيفي والمهني”.وأضافت، انها “تود ان توضح لمنتسبيها من الطوائف الاقلية والاوائل من حملة الشهادات العليا بأنها …

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