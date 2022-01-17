قائد الدفاع الجوي: أجواء العراق آمنة وغير مهددة

2022/01/17 | 09:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطمأن قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن زيد السعدي، المواطنين، بأن أجواءنا مؤمنة ضمن الإمكانات المتيسرة، مبيناً أن العراق لديه منظومات تصد ومعالجة تبعد عن البلاد التهديدات الجوية.وقال السعدي، في حديث للصحيفة الرسمية، اليوم الاثنين، إن “العالم في سباق مستمر بين الدول المصنعة، لا سيما بشأن منظومات الطائرات المسيرة، ذات الكلفة الواطئة والفاعلية …

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