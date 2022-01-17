النزاهة تضبط 22 متهماً ببيع العقارات والتجاوز عليها وتوقيف 16 منهم في نينوى

2022/01/17 | 09:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن ضبط حالات تلاعبٍ كبيرة وتجاوز واستيلاء على عقارات مملوكة للدولة وبيعها للمواطنين في محافظة نينوى، مُبيّنةً ضبط (22) مُتهماً ممَّن قاموا بتلك الأعمال المُخالفة للقانون، فضلاً عن مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ.وأفادت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، بأن فريق عمل مُديريَّة تحقيق …

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