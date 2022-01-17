ترجيحات بإلغاء المحكمة الاتحادية لانتخاب رئاسة البرلمان

2022/01/17 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح عضو الاطار التنسيقي عارف الحمامي، الاثنين، الغاء المحكمة الاتحادية العليا لانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب بسبب اللغط والاشكال الذي رافق انعقاد الجلسة الأولى.وقال الحمامي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحكمة الاتحادية قد تلغي الإجراءات لحين خروج رئيس السن، لأن إجراءات الجلسة بأداء النواب اليمين الدستورية قانونية ولا يوجد أي إشكال عليها، […]

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