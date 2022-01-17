حول الاحتجاجات على تكريم توني بلير بوسام الفروسية - عبدالخالق حسين

2022/01/17 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالخالق_حسين مقدمة قبل 15عاماً، وتحديداً يوم 19/5/2007، نشرت مقالاً بعنوان: (توني بلير سيخلده التاريخ بمداد من ذهب).



ورأيت من المفيد أن أعيد نشره اليوم بعد إضافات قليلة لتحديثه بمناسبة تكريم السيد بلير من قبل الملكة إليزابيث الثانية بوسام الفروسية، وما أثار هذا التكريم من احتجاجات ظالمة ضده من قبل بعض المتياسرين والمتباكين على سقوط نظام البعث الدموي.



والجدير بالذكر أن في بريطانيا تقليد متعارف عليه ......





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