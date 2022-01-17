زخم مروري يشل شوارع العاصمة: هذه خارطة طرق بغداد الان

2022/01/17 | 09:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعاني العاصمة بغداد، صباح كل يوم من اختناقات مرورية في السير تضرب اغلب المناطق.وبحسب مراسل وكالة ايرث نيوز، فإن “حادث سير في منطقة الصالحية باتجاه محافظة بغداد تسبب بزخم في تلك المنطقة”، مبيناً أن “طريق الجادرية باتجاه جامعة بغداد يشهد زخماً مرورياً أيضاً”.وأوضح أن “شارع المشاتل في الاعظمية بأتجاه ساحة عنتر […]

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