العامري يتوجه إلى أربيل للاجتماع مع القيادات الكردية

2022/01/17 | 09:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر مطلع، بان رئيس تحالف الفتح سيتوجه الى اربيل ، للقاء القيادات الكردية في الإقليم.وقال المصدر، أن “رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيتوجه اليوم الاثنين، رفقة وفد من الإطار التنسيقي إلى اربيل ، للاجتماع مع عدد من القيادات الكردية لبحث آخر تطورات المشهد السياسي”.واضاف أن “الاجتماعات ستشمل رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد …

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