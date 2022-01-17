توضيح من الرافدين بشأن دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات

2022/01/17 | 09:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اصدر مصرف الرافدين، الاثنين، توضيحا بشأن دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات.

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وذكر المصرف في بيان تلقاه "ناس"، (17 كانون الثاني 2022)، أن "دعم وتمويل بناء المجمعات السكنية في بغداد والمحافظات مستمر من اجل القضاء على ازمة السكن وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين".

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