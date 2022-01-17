ابطال اسيا: القوة الجوية ضمن المجموعة الثانية والزوراء بالاولى في حال التأهل

2022/01/17 | 09:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيرث نيوز/ سحب الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة دوري ابطال اسيا.واوقعت القرعة فريق القوة الجوية في المجموعة الثانية إلى جانب الجزيرة الاماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي ضمن مسابقة دوري أبطال اسيا.كما اوقعت القرعة فريق الزوراء في حال تجاوزه الملحق في المجموعة الأولى والتي تضم الهلال السعودي (حامل اللقب)، والريان القطري […]

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