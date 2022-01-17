برنت يتجه صوب 87 دولاراً

2022/01/17 | 09:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة … واصلت أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الإثنين، مع استمرار قيود العرض، على الرغم من استعداد الصين للسحب من احتياطيات الخام قرب السنة القمرية الجديدة.وبدأ خام برنت، تداولات الأسبوع، على ارتفاع 0.36% ليصل إلى 86.37 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي بنسبة 0.47% ليصل إلى 83.69 دولار للبرميل.ويأتي ذلك بعدما أنهت العقود الآجلة […]

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