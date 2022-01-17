لأول مرة بتاريخ العراق الطبي.. العتبة الحسينية تبدأ انتاج المادة المشعة الخاصة بالسرطان

2022/01/17 | 10:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت مؤسسة “وارث الدولية لعلاج الأورام” التابعة للعتبة الحسينية، الاثنين، عن البدء في شباط المقبل بإنتاج المادة المشعة من خلال “مفاعل مصغر” جرى إنشاؤه تحت رعاية وأنظار “المنظمة الدولية للطاقة الذرية”.وقال رئيس قسم الأورام بمؤسسة “وارث” فواز سعد العلوش في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “افتتاح المؤسسة جهازي المعجِّل الخطي (LINAC) في مختبراتها […]

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