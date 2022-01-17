كوريا الشمالية تطلق صواريخا باليستية

2022/01/17 | 10:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيونغ يانغ لن تتسامح مع انتهاك حقها بالدفاع عن النفس.

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