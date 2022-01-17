أوميكرون يصل بكين قبل أسابيع من الألعاب الشتوية

2022/01/17 | 10:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت السلطات الصينية تدابير صارمة ومكثفة بعد ظهور أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في العاصمة بكين قبل أسابيع من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

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