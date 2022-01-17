تعرف على مجموعتي ممثلي العراق في دوري ابطال آسيا

2022/01/17 | 10:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… سحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قرعة دوري ابطال اسيا 2022.واوقعت القرعة فريق القوة الجوية العراقي في المجموعة الثانية لمنطقة الغرب الى جانب كل من الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي سيتي الهندي.أما الزوراء وفي حال تغلب على الشارقة الاماراتي، سيلعب في المجموعة الاولى الى جانب الهلال⁩ السعودي والريان القطري واستقلال دوشنبه الطاجيكي.[…]

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