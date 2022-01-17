دراسة بريطانية تسمي علاجا فعالا لصداع الكحول

2022/01/17 | 10:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قامت مجموعة من العلماء في جامعة “King’s College London” بتسمية مستخلص القرنفل كعلاج فعال نسبيًا لصداع الكحول.درس الباحثون بقيادة الطبيب النفسي إميرت روبرتس تأثيرات 23 مادة على مجموعات من الأشخاص المشاركين، بحسب ما ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية.نتيجة لذلك، تم تحديد سبعة عقاقير فعالة نسبيًا، وأكثرها فعالية كان مستخلص القرنفل وحمض التولفيناميك […]

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