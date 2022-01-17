نائبة عن الاطار: توصلنا لتفاهمات مع الكرد والسنة

2022/01/17 | 10:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت النائبة عن الاطار التنسيقي ليلى التميمي، الاثنين، عن توصل الاطار الى تفاهمات مع المكونين السني والكردي بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة، فيما أكدت استمرار المباحثات مع الكتلة الصدرية.وقالت التميمي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاتفاقات مازالت قيد التشاور، ومازال الإطار التنسيقي مستمراً بالمباحثات مع جميع الكتل السياسية ومن بينها الكتلة الصدرية”.وأضافت، […]

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