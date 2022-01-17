الأنواء الجوية: ثلوج في المنطقة الوسطى بدءاً من الأربعاء

2022/01/17 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الإثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط ثلوج في المنطقة الوسطى بدءاً من الأربعاء.

يتبع..

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