2022/01/17 | 10:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية مكافحة إجرام المنصور، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على مبتز الكتروني ساوم فتاة بنشر صورها في بغداد.وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت مفارزها في مكتب المنصور من القبض على احد المتهمين بقضايا الإبتزاز الالكتروني بعد بلاغ تقدمت به مواطنة اثر تهديدها بنشر صور ومقاطع فيديو تخص […]

ظهرت المقالة هدد بنشر صور وفيديوهات لفتاة..



القبض على مبتز الكتروني في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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